جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع منع الاحتلال دخول المساعدات إلى غزة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع منع الاحتلال وصول المساعدات إلى قطاع غزة بشكل شبه كامل منذ نحو أسبوعين في ظل تحذيرات من مجاعة وشيكة.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للقناة، إن المساعدات التي تصل إلى غزة عبر الميناء المؤقت قليلة جدًا ولا تسد احتياجات الأهالي، فضلًا عن أنها تتعرض للنهب من قبل المستوطنين.

واعتبر آخرون أن هذا يعتبر دليلا تاما على “عجز السياسات الغربية عن ردع دولة الاحتلال التي ترتكب المجازر يوميا وتجوع أهالي القطاع الأعزل”.

وأكد الجمهور أن سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلية في حق الفلسطينية الغرض منها “تشديد الخناق على حركة المقاومة وتأليب الرأي العام الفلسطيني ضدها”.

ويوم أمس، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنه لليوم 13 على التوالي تمنع القوات الإسرائيلية إدخال المساعدات للقطاع وطالب العالم بالتحرك الفوري قبل وقوع كارثة إنسانية.

ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، يشنّ الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على رفح، وأعلن في اليوم التالي السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ مما تسبب في إغلاقه أمام المساعدات الإنسانية المحدودة أصلًا.