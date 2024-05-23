جمهور الجزيرة مباشر: اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بدولة فلسطين إحدى ثمار “طوفان الأقصى” (فيديو)

رحّب جمهور قناة الجزيرة مباشر بإعلان إسبانيا وأيرلندا والنرويج الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، مؤكدين أن هذا الاعتراف يعد إحدى ثمار عملية “طوفان الأقصى” التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن ما لم تفلح المفاوضات السلمية طوال سنوات، نجحت المقاومة في تحقيقه في 8 أشهر.

وعبّر مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر عن شكرهم البالغ لهذه الدول التي انتصرت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه المحتلة، مضيفين أن هذا الاعتراف سيشجع دولًا أخرى على الاقتداء بهذه الدول والسير على نهجها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأشار مشاركون إلى أن هذا الاعتراف يعد صفعة كبيرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، كما يعتبر تفنيدًا لسرديتها الكاذبة التي كانت تروجها في الغرب على مدار السنوات والعقود الماضية.