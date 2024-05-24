جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع إعلان القسام أسر قائد لواء الجنوب بفرقة غزة (فيديو)

تفاعل جمهور قناة الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة مع إعلان كتائب القسام أن قائد لواء الجنوب بفرقة غزة أساف حمامي أسير لديها على الرغم من إعلان الاحتلال قبل أشهر أنه قتل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال متابعون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للقناة إن تصريح الاحتلال بمقتل اللواء، جاء لإزالة الضغوطات الشعبية عن الحكومة الإسرائيلية التي أفسدت عليها القسام أكاذيبها بإعلانها الأخير.

ورأى آخرون أن الاحتلال تعمد التصريح بمثل هذه الروايات لكسب المزيد من الدعم الغربي، وخاصة الأمريكي، بهدف توسيع عمليته العسكرية في رفح.

واعتبر مشاركون أن هذا دليل على ارتكاز سياسة الحكومة الإسرائيلية على الكذب للوصول إلى ما وصلت إليه حتى الآن، كما أجمع الجمهور على أن الاحتلال يختلق مثل هذه الأكاذيب للقضاء على الشعب الفلسطيني وقصفه وتهجيره وطمس هويته، وهو ما اعتبروه دليلًا يحسب للمقاومة ويؤكد مصداقيتها.

ونشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة “حماس” مقطع “فيديو” عن الأسير الإسرائيلي لديها “اللواء أساف حمامي”، الذي كان قائدًا للواء الجنوبي في فرقة غزة، وذكرت أنها تمكنت من أسره يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت أن اللواء حمامي تعرض للإصابة أثناء عملية الأسر، لكنها لم توضح مصيره.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعترف في وقت سابق بمقتل حمامي، وأكد عبر نشره على منصة “إكس” أن العقيد أساف حمامي (41 عامًا) قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة قتل في السابع من أكتوبر وتم الاحتفاظ بجثمانه في قطاع غزة، كما أشار البيان إلى أن المسؤولين في جيش الاحتلال أخبروا عائلة الضابط بمقتله.