صوت الناس|قطاع غزة

جمهور الجزيرة مباشر يندد بارتكاب الاحتلال مجزرة بمنطقة صنّفها “آمنة” في رفح (فيديو)

محرقة الخيام

خيام محترقة في رفح جراء ضربة إسرائيلية عنيفة
مدة الفيديو 04 minutes 57 seconds
27/5/2024-|آخر تحديث: 27/5/202404:18 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

ندد جمهور قناة الجزيرة مباشر بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بمخيم للنازحين في منطقة برفح سبق أن صنفها منطقة “آمنة”.

وقال متابعون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن ما حدث البارحة في منطقة رفح يعد انتهاكًا صريحًا للقوانين والمواثيق الدولية، وتجاوزًا لقرار محكمة العدل الدولية.

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وأشار متابعو القناة إلى أن المحرقة التي راح ضحيتها أطفال ونساء ومسنّون هي وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي يقف مكتوف الأيدي في وجه مجازر قوات الاحتلال حسب وصفهم.

وأضاف المتابعون أن المجازر التي ارتكبتها إسرائيل تعتبر دليلًا جديدًا على أنها دولة احتلال لا تعير المجتمع الدولي وقراراته أي أهمية.

وأكد مشاركون أن الهجوم على رفح هو ردّ انتقامي، وتبرير للفشل العسكري للجيش الإسرائيلي في معاركه ضد كتائب القسام، إثر مقتل وأسر عدد من جنوده في جباليا، كما اعتبروا استهداف المدنيين دليلًا على عجز قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة المقاومة عسكريًّا.

المصدر : الجزيرة مباشر