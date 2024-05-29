جمهور الجزيرة مباشر يعلق على مجازر الاحتلال الإسرائيلي في رفح (فيديو)

“بين المجزرة والمجزرة، مجزرة أخرى”

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في رفح خلال أقل من 48 ساعة.

وقال متابعون أنه كلما طالت الحرب وطالت الإبادة، اتضحت حقيقة الاحتلال الإسرائيلي، وأصبح جليا للعالم من هو صاحب الحق ومن هو المغتصب للأرض.

“بين المجزرة والمجزرة.. مجزرة”

وقال آخرون أن الاحتلال يرتكب بين المجزرة والمجزرة مجزرة، ولا يحترم ولا يعترف بأي قرارات صادرة عن المنظمات الدولية كمحكمة العدل.

وأكد متابعون أن إسرائيل غايتها إبادة الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه، والسبب وراء ارتكابه مجزرة أخرى خلال أقل من 48 ساعة، هو عدم وجود رادع حقيقي يجعله يكف عن كل هذا الاجرام.

واستشهد 20 فلسطينيا وأصيب آخرون الثلاثاء في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصفه مخيما للنازحين بمنطقة المواصي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما قصفت قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان بمدينة بيت لاهيا شمالي القطاع، وفرضت حصارا على مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن جيش الاحتلال قتل 72 نازحا خلال 48 ساعة، بقصف خيامهم في مناطق زعم أنها آمنة.

وقالت لجنة الطوارئ في رفح في بيان إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة حرب وإبادة جماعية جديدة، استهدفت خيام النازحين في المناطق الآمنة، في المواصي غربي مدينة رفح.

وتدخل الحرب على غزة يومها ال 236 على التوالي، مخلفة أكثر من 117 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.