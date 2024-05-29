“رأي عالمي جديد يتشكل”.. جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع صورة “كل العيون على رفح” (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع صورة اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي كُتب عليها “كل العيون على رفح”.

وقال متابعون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر تطبيق “تلغرام” الخط الساخن الخاص بقناة الجزيرة مباشر إن أنظار كل شعوب العالم تتجه نحو رفح، وقصف نازحيها العزل وخيامهم.

وأكد آخرون أهمية الرأي العام الدولي وقوته في التأثير على الحرب في غزة خاصة عن طريق إيصال الصوت والتنديد بجرائم الاحتلال عبر المظاهرات، والضغط على الدول لتغيير سياستها تجاه إسرائيل.

وفيما رأى مشاركون آخرون أن هذه الصور لا تؤثر في مجرى الحرب مشيرًا إلى فشل المحافل الدولية في التوصل إلى حل بوقف الحرب على غزة، على حد قولهم.

وتصدرت صورة كتب عليها “كل العيون على رفح” منصات التواصل الاجتماعي إذ حصدت إعجاب عشرات الملايين حول العالم خلال ساعات قليلة.

وتظهر الصورة تجمعًا افتراضيًا لخيام النازحين في قطاع غزة، وقد كتب عليها باللغة الإنجليزية “كل العيون على رفح”.

وجاء نشر الصورة في أعقاب مجزرة إسرائيلية ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم للنازحين برفح راح ضحيتها 45 فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال وشيوخ.