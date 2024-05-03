جمهور الجزيرة مباشر يدعو دول العالم إلى قطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع إعلان وزارة التجارة التركية في بيان، وقف التعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.

وقال متابعون عبر مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام وواتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر إن هذه الخطوة تؤكد على الموقف التركي المناصر للقضية الفلسطينية.

وقال آخرون إن هذه الخطوة جاءت لإجبار دولة الاحتلال على التراجع عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وطالب مشاركون كل دول العالم بقطع علاقاتها الاقتصادية مع دولة الاحتلال للضغط عليها من أجل إيقاف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أهالي القطاع.

وأكد آخرون أن الشعب التركي لطالما كان عونا وسندا لإخوانه في فلسطين، وفق وصفهم.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده أغلقت باب التجارة مع إسرائيل واعتبرت حجم التجارة الثنائي البالغ 9.5 مليارات دولار “غير موجود”.

جاء ذلك في تصريحات عقب صلاة الجمعة، أشار فيها إلى أنه لا يوجد شيء مقبول فيما يتعلق بالتطورات بين فلسطين إسرائيل.

وقال أردوغان: “إسرائيل قتلت حتى الآن 40 ألف – 45 ألف فلسطيني بكل وحشية، وكمسلمين من غير المعقول أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث”.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “عديم الرحمة، وأظهر ذلك على الأطفال والنساء والشيوخ” في غزة.

وأضاف أن “الغرب بأسره يعمل لصالح إسرائيل وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع أردوغان: “حشدوا كل تلك الإمكانات وتركوا الشعب الفلسطيني الضعيف للموت في مواجهة القنابل الإسرائيلية، لذا لم يعد بإمكاننا الصبر إزاء هذا الوضع واتخذنا خطواتنا، كان بيننا حجم تجارة يبلغ 9.5 مليارات دولار لكننا اعتبرناه غير موجود وأغلقنا هذا الباب”.

والأربعاء، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قرار بلاده “الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل.