صحفيون سوريون يتحدثون للجزيرة مباشر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (فيديو)

تحدث صحفيون سوريون عن وضعية عملهم وطبيعته في الداخل السوري، وذلك عبر مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” و”واتساب” الخط الساخن للجزيرة مباشر، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقال الصحفي محمد حج طه: “لنا كامل الحرية في العمل الصحفي ولكن بعيدًا عن الجهات الحاكمة”.

وقال الصحفي خلف حزب الله: “في هذه المناسبة نستذكر شهداء كلمة الحق من صحفيين وإعلاميين نقلوا حقيقة أحقية الثورة السورية على مدار السنوات الماضية”.

وقال الصحفي عمر الحسين: “نطلب الرحمة إلى كل الصحفيين الذين نقلوا الحقيقة ودفعوا أرواحهم ثمنًا لذلك”.

وقال الصحفي علي علولو: “الصحافة هي صوتك الأعلى في وجه الظلم والاستبداد، الصحافة ليست جريمة تضعنا خلف القضبان وتعرض حياتنا للخطر”.

وقال الصحفي محمد عبيد: “نؤكد على التزامنا بأخلاقيات هذه المهنة العظيمة وعلى مواصلتنا نقل صوت المدنيين في الشمال السوري”.

وقال الصحفي محمد الخلف: “حرية التعبير هي حق أساسي يجب أن يحظى به كل فرد في المجتمع إذ تعتبر الصحافة الحرة والمستقلة ركيزة أساسية في دولة القانون”.

في السياق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته من مقتل عدد كبير من الصحفيين في غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع لأكثر من نصف عام.

جاء ذلك في بيان عن غوتيريش بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو/أيار من كل عام، بموجب قرار من الأمم المتحدة في 20 ديسمبر/كانون الأول 1993.

وقال غوتيريش: “في جميع أنحاء العالم، يخاطر العاملون في مجال الإعلام بحياتهم لمحاولة تقديم الأخبار لنا عن كل شيء، من الحرب إلى الديمقراطية”.

وأضاف: “أشعر بالصدمة والفزع إزاء مقتل عدد كبير من الصحفيين في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة”.

وأعرب عن تقدير الأمم المتحدة للعمل الذي لا يقدر بثمن للصحفيين والإعلاميين ودورهم الرئيس في إعلام الجمهور وتثقيفه.

وتابع غوتيريش: “بدون حقائق لا يمكننا مكافحة المعلومات الخاطئة والمضللة، وبدون المساءلة لن تكون لدينا سياسات قوية، وبدون حرية الصحافة لن نتمتع بأي حرية”.

ودعا الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى الانضمام إلى الأمم المتحدة في إعادة تأكيد الالتزام بحماية حرية الصحافة وحقوق الصحفيين والإعلاميين في جميع أنحاء العالم.