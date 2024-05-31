لماذا يعزف الإسرائيليون عن أداء الخدمة العسكرية؟ جمهور الجزيرة مباشر يعلق (فيديو)

ارتفاع غير مسبوق في عدد رافضي الخدمة العسكرية بجيش الاحتلال

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع ما قالته منظمة “يوجد حد” الإسرائيلية عن ارتفاع غير مسبوق في عدد رافضي الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي.

وقال مشارك في مقطع فيديو أرسله عبر تلغرام الخط الساخن للقناة، إن هذا العزوف جاء نتيجة لما حدث لجيش الاحتلال في قطاع غزة إضافة إلى “كونهم دخلاء على الأرض التي يدافع عنها أصحابها”.

ورأى آخر أن إسرائيل “رغم كل هذا لا يزال جيشها يقصف الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة ويرتكب بحقهم أبشع المجازر”.

عوامل وأسباب

وأكد أحد المشاركين وجود عدة عوامل تساهم في ارتفاع هذه النسبة أهمها “التوترات السياسية والاجتماعية في الداخل الإسرائيلي، إضافة إلى التأثيرات العالمية للحرب”، ثم ختم مشاركته بالحديث عن “عدم اقتناع الجنود بما يفعله جيشهم باعتبارهم لا ينتمون إلى أرض فلسطين”.

واعتبر متابع أن السبب الرئيسي وراء هذا هو “الضعف النفسي لدى الكيان الصهيوني وعدم وضوح الأفق السياسي للعملية العسكرية”، مستشهدا على ذلك “بعزوف العديد عن الانضمام للجيش الأمريكي أيام حرب فيتنام”.

وكشفت منظمة “يوجد حد” الإسرائيلية، الأربعاء، عن ارتفاع غير مسبوق في عدد رافضي الخدمة بالجيش الإسرائيلي خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت المنظمة في منشور لها على منصة إكس حديثا لصوفيا أور إحدى الرافضات للخدمة العسكرية قالت فيه: “مستعدة لمواصلة دفع الثمن وأن أقبع في السجن إذا كان ذلك يمنع استمرار التجريد من الإنسانية في صمت تام. يجب أن أقول حتى من السجن إنهم (الفلسطينيون) بشر”.

وبحسب المنظمة زجت السلطات بـ”أور” في السجن فترة بسبب رفضها الخدمة العسكرية.