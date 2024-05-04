جمهور الجزيرة مباشر: صحفيو غزة استحقوا جائزة اليونسكو (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر، عبر تلغرام الخط الساخن للقناة، مع خبر منح اليونسكو صحفيي غزة جائزة حرية الصحافة لعام 2024.

وقال متابعون في مقاطع فيديو، إن الصحفي الفلسطيني يستحق هذا التكريم، وأكد آخرون أن ذكرى “شهداء الصحافة” في غزة ستبقى خالدة في قلوبهم وستوثق بطولاتهم في سبيل نقل الحقيقة والرسالة إلى العالم.

واعتبر مشاركون أن الصحفيين الفلسطينيين نالوا وسام المحبة لجهودهم الجبارة في نقل جرائم الاحتلال وإيصال الصورة الحية للأهالي المستضعفين.

وهنأ الجمهور صحفيي غزة على هذا التكريم متوجهين برسالات تقدير لهم على أعمالهم البطولية، وفق المشاركين.

منح صحفيين فلسطينيين يغطون أحداث غزة جائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2024https://t.co/Lru8tynRKe#حرية_الصحافة #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة pic.twitter.com/OKm48reu8g — اليونسكو (@UNESCOarabic) May 3, 2024

وأمس الجمعة، تسلم صحفيو قطاع غزة الذين يغطون الحرب الإسرائيلية على القطاع، جائزة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لحرية الصحافة عن عام 2024.

ونيابة عنهم، تسلم نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر الجائزة في احتفال أقامته اليونسكو في العاصمة التشيلية سانتياغو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق 3 مايو/أيار من كل عام.

وتمنح اليونسكو جائزة حرية الصحافة في كل عام تكريمًا للمساهمات المرموقة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها في أنحاء العالم، وهي الجائزة الوحيدة من هذا النوع التي تمنح للصحفيين ضمن منظومة الأمم المتحدة.