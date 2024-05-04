جمهور الجزيرة مباشر يعلق على تحذير المحكمة الجنائية الدولية من ترهيب موظفها بعد انتقادات إسرائيل ضدها (فيديو)

أدان مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر سياسة الترهيب والتخويف التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المحكمة الجنائية الدولية، مشيرين إلى أن إسرائيل هي دولة احتلال و”إرهاب تنتهج العنف والتخويف”.

وقال المشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن المحكمة الجنائية الدولية من حقها محاكمة دولة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبة قادتها على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بل وإصدار قرارات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته وقادة جيشه المسؤولين عن الإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف المشاركون أن هناك ضغوطا أمريكية وإسرائيلية على المحكمة ما دفعها للخروج بهذا التصريح بشأن تلقي “موظفيها تهديدات ومحاولة إرهابهم”.