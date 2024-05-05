جمهور الجزيرة مباشر يعلق على تهديد نائب أمريكي للطلبة الأجانب المشاركين في حراك دعم غزة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع تهديد رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون للطلبة الأجانب المشاركين في المظاهرات الداعمة لفلسطين.

وقال مشاركون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن، إن هذا التهديد كشف الوجه الحقيقي للدول التي تتشدق يوميًّا بالديمقراطية والحقوق والحريات.

في حين رأى متفاعلون أن رئيس مجلس النواب الأمريكي غير قادر على اتخاذ مثل هذه الخطوة، لأنه لا يستطيع تحديد المشاركين وسط الحشد الهائل من المتظاهرين.

ودعا أحد المعلقين المتظاهرين إلى الانسحاب بطريقة تضمن كرامتهم، واصفًا الولايات المتحدة وحلفاءها بأنها دول يصعب ردعها بالمظاهرات، مؤكدًا وجوب إيجاد أساليب أخرى تضر بمصالحهم الاقتصادية.

“خوفًا من توسع المظاهرات”

ورأى جمهور الجزيرة مباشر أن ضغط رئيس مجلس النواب الأمريكي على الطلبة جاء خوفًا من توسع المظاهرات المناصرة لفلسطين في كل الدول الغربية.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قد قال، أمس السبت، في مقابلة مع موقع أكسيوس الأمريكي إنه “ينبغي إلغاء تأشيرات الطلبة الأجانب المشاركين في المظاهرات الداعمة لفلسطين التي تجتاح الجامعات”.

جاء ذلك عقب موجة الاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين، التي شهدتها العديد من الجامعات الأمريكية والأوروبية.