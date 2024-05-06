صوت الناس

“باتجاه تحويل غزة إلى معتقل”.. جمهور الجزيرة مباشر يعلق على أوامر إجلاء سكان شرقي رفح (فيديو)

يواصل جيش الاحتلال التهديد باجتياح رفح المكتظة بأكثر من 1.5 مليون نازح
يواصل جيش الاحتلال التهديد باجتياح رفح المكتظة بأكثر من 1.5 مليون نازح (الفرنسية)
6/5/2024

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة مع خبر طلب الاحتلال الإسرائيلي من سكان شرقي رفح إخلاء المنطقة عبر منشورات أُلقيت من الطائرات.

وقالت مشاركة من قطاع غزة إن هذا الأمر كان صادمًا لهم خاصة بعد تفاؤلهم بانتهاء الحرب والعودة إلى بيوتهم خلال المفاوضات الأخيرة، لكنها باتت تتوقع عقب هذا الطلب اتساع رقعة الحرب واجتياح مناطق في رفح، وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي “معروف بالغدر” حسب وصفها، متسائلة عن مصير النازحين.

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في حين رأى آخرون أن هذه الخطوة ما هي إلا وسيلة ضغط ومؤامرة على المقاومة وأهالي القطاع.

وأكد جمهور الجزيرة مباشر أن الاحتلال يريد استهداف المدنيين النازحين في الخيام، وجعل رفح معتقلًا لهم على عكس ما يدعيه ويروج له، لتبرير جرائمه في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد طالبت المواطنين الفلسطينيين، اليوم، بإخلاء المناطق الشرقية من مدينة رفح والنزوح إلى خان يونس عبر رسائل قصيرة على هواتفهم ومنشورات أُلقيت من الطائرات.

المصدر : الجزيرة مباشر