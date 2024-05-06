“باتجاه تحويل غزة إلى معتقل”.. جمهور الجزيرة مباشر يعلق على أوامر إجلاء سكان شرقي رفح (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة مع خبر طلب الاحتلال الإسرائيلي من سكان شرقي رفح إخلاء المنطقة عبر منشورات أُلقيت من الطائرات.

وقالت مشاركة من قطاع غزة إن هذا الأمر كان صادمًا لهم خاصة بعد تفاؤلهم بانتهاء الحرب والعودة إلى بيوتهم خلال المفاوضات الأخيرة، لكنها باتت تتوقع عقب هذا الطلب اتساع رقعة الحرب واجتياح مناطق في رفح، وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي “معروف بالغدر” حسب وصفها، متسائلة عن مصير النازحين.

في حين رأى آخرون أن هذه الخطوة ما هي إلا وسيلة ضغط ومؤامرة على المقاومة وأهالي القطاع.

وأكد جمهور الجزيرة مباشر أن الاحتلال يريد استهداف المدنيين النازحين في الخيام، وجعل رفح معتقلًا لهم على عكس ما يدعيه ويروج له، لتبرير جرائمه في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد طالبت المواطنين الفلسطينيين، اليوم، بإخلاء المناطق الشرقية من مدينة رفح والنزوح إلى خان يونس عبر رسائل قصيرة على هواتفهم ومنشورات أُلقيت من الطائرات.