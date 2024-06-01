جمهور الجزيرة مباشر: نتنياهو يضحي بأسراه وتسبب في عزلة دولية لإسرائيل (فيديو)

قال مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعاني من فشل استخباراتي وعسكري في قطاع غزة.

وأضافوا في مقاطع فيديو أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر أن نتنياهو لم يعد أمامه طريق سوى الهروب إلى الأمام مضحيا بأسراه لدى فصائل المقاومة الذين لن يخرجوا من غزة أحياء، حال استمراره في الحرب، وفق قولهم.

وأشار المشاركون إلى أن الخلافات تعصف بالمكونات السياسية الداخلية لـ “دولة الاحتلال”، لافتين إلى سعي رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان ويائير لابيد وكذلك الوزير في مجلس الحرب ايزنكوت لإسقاط الحكومة الحالية.

وأكد المشاركون أن حكومة نتنياهو تسببت في عزلة دولية لإسرائيل بسبب إمعانها في القتل والتدمير وارتكاب مجازر الإبادة الجماعية، وتحديها كل قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.