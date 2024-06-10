جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع زيارات بلينكن للشرق الأوسط (شاهد)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن للقناة مع بداية زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة لدفع مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للقناة، إن هذه الزيارة ما هي إلا إحدى محاولات واشنطن لكسب مزيد من الوقت لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

ورأى آخرون أن ما تفعله الولايات المتحدة هو بمثابة محاولات يائسة لتحرير أسرى إسرائيل التي ستخضع يوما ما لشروط المقاومة (حماس).

واعتبر مشاركون أن زيارات بلينكن لا ينتج عنها سوى زيادة القصف والمجازر في غزة، وأن وجود وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة مطمئن لقادة إسرائيل، وفق رأيهم.

وأشاد أحد المتابعين بهذه الزيارة، مؤكدًا أنها ستحدث فرقًا خاصة في ظل الجهود العربية والغربية والأمريكية لوقف الحرب وتحديدًا بعد مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخير.

واستهل بلينكن زيارته اليوم بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وبعد مصر سيزور إسرائيل على أن يتوجه خلال الأسبوع إلى الأردن وقطر في مسعى لزيادة الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وتعد هذه الجولة جولة بلينكن الثامنة في المنطقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.