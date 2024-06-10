عبر الجزيرة مباشر.. فلسطينيون يدعون للمساعدة في البحث عن أقاربهم في غزة (فيديو)

ناشد عدد من جمهور الجزيرة مباشر المساعدة في البحث عن أقاربهم المفقودين بقطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأكدوا عبر الخط الساخن للقناة على تطبيق تليغرام طلبهم المساعدة من الصليب الأحمر والجهات المتخصصة في معرفة مصير أقاربهم المفقودين.

وأكد نعيم الشوا أن عمه كمال مفقود منذ 18 من مايو/أيار الماضي، بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

وأشار إلى أنه تواصل مع الصليب الأحمر الفلسطيني، لكنهم أخبروه بأنهم لا يملكون أي معلومات.

من جانبه، قال الفلسطيني حمدان فاروق إن ابن عمه رأفت محمود فُقد في خان يونس منذ 29 من مايو، ودعا إلى مساعدته في البحث عنه.

وقالوا إنهم يريدون الاطمئنان على أقربائهم، ومعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة أم استشهدوا.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة، خلفت حتى مساء الاثنين 37 ألفًا و124 شهيدًا، و84 ألفًا و712 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.