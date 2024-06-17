جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع قرار نتنياهو بحل مجلس الحرب (شاهد)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحل حكومة الحرب وتشكيل مجلس مصغر بدلاً منها.

وقال متابعون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تليغرام” الخط الساخن، إن قرار نتنياهو بحل مجلس الحرب كان بسبب الخلافات بين أعضاء حكومة الاحتلال لعدم تحقيق الأهداف المعلنة للحرب وضغط الشارع الإسرائيلي لإبرام صفقة لاستعادة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في غزة.

وذكر آخرون أن ملاحقة نتنياهو ووزراءه أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة كانت سببًا في حل المجلس.

وأشار مشاركون إلى أن قرار حل المجلس ليس بالأمر المؤثّر وذلك لأن نتنياهو يتخذ القرارات المهمّة بشكل فردي.