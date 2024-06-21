جمهور الجزيرة مباشر: حماس فكرة لا يمكن اقتلاعها.. وهاغاري “صدق وهو كذاب”

أكد مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر، استحالة القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قطاع غزة لأنها “فكرة متغلغلة في نفوس الشعب الفلسطيني”، معلقين على تصريحات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري بصعوبة تدمير حماس بأنه “صدق وهو كذاب” على حد وصفهم.

وأوضح مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها لقناة الجزيرة مباشر، عبر تلغرام الخط الساخن، أن “حركة حماس تعبر عن مبدأ وفكرة ونهج في قلوب وعقول الشعب الفلسطيني”، مشيرين إلى أن “حب حماس يسري في نفوس الشعوب العربية والإسلامية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اجتثاث حركة حماس من نفوس مليار ونصف المليار مسلم”.

وأضاف المشاركون أن “حماس تمثل حق الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم وتعني عند المسلمين الجهاد”، مؤكدين انتصار حماس على الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار مشاركون إلى أن “هذا الاعتراف من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي يفضح ويكشف هزيمة إسرائيل في القطاع وانهيار جيشها أمام المقاومة في غزة”.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري قال إن “الاعتقاد أن بالإمكان تدمير حركة حماس وإخفائها هو ذر للرماد في عيون الإسرائيليين”.

وأشار في مقابلة مع القناة الـ13 الإسرائيلية إلى أن “حماس فكرة مغروسة في قلوب الناس، ومن يعتقد أن بإمكاننا إخفاءها فهو مخطئ”، وأكمل قائلا “هي فكرة لا يمكن القضاء عليها، فالإخوان المسلمون موجودون في المنطقة”.