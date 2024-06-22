جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع تسجيل “سموتريتش” المسرَّب بشأن خطة ضم الضفة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع تسجيل صوتي يكشف خطة وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش للسيطرة على الضفة الغربية لإفشال أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية.

وقال مشاركون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للقناة، إن خطة الوزير الإسرائيلي المتطرف تُعَد دليلًا واضحًا على عدم احترام المطالبات الدولية بإقامة حل الدولتين وإنهاء الحصار على قطاع غزة، وهي دليل بيّن على إدانة إسرائيل في الانتهاكات التي ترتكبها ضد الفلسطينيين.

وأشار آخرون إلى أن ما يُنادى به في الإعلام عن حل الدولتين غير واقعي، وأن الإسرائيليين يسعون للسيطرة على فلسطين كاملة، وهو ما يتضح في زيادة الاستيطان التي يقوم بها المتطرفون وعمليات القمع والحرب القائمة من قتل وتخريب وتشريد وعدم إدخال المساعدات.

“أرض فلسطين كاملة للفلسطينيين”

وأكد متابعون أن أرض فلسطين كاملة للفلسطينيين، ولا مكان للإسرائيليين فيها.

وكشف تسجيل نُشر ليلة الجمعة أن خطة الوزير سموتريتش لـ”تغيير الواقع” في الضفة الغربية قد “أحرزت تقدمًا” بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكان سموتريتش قد قال الشهر الماضي إن تغييرات بعيدة المدى على وشك أن تحدث في الضفة الغربية.

وطالب المشاركون بسرعة التدخل من المجتمع الدولي والعربي والمنظمات العالمية والحقوقية والإنسانية، لوقف الحرب وحل الدولتين واتخاذ موقف فعلي ضد الانتهاكات الإسرائيلية.