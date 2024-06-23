جمهور الجزيرة مباشر: نتنياهو لا يهتم بأسراه ولن يخضع لمطالب المظاهرات (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن مع المظاهرات الإسرائيلية المطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعقد صفقة تبادل للأسرى مع حماس.

وقال مشاركون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن، إن نتنياهو “انهزم في قطاع غزة ولم يحقق هدفًا واحدًا من الأهداف التي أعلنها في بداية الحرب”.

ورأى آخرون أن هذه المظاهرات لن تُحدث أي تغيير، لأن نتنياهو لا يهتم بأسراه بل “يريد التخلص منهم” في أقرب وقت تجنبًا للضغط الشعبي عليه.

وأكد متفاعلون أن الحكومة الإسرائيلية لن تسقطها هذه المظاهرات التي تكررت سابقًا، وطالبوا بعقد صفقة تبادل أسرى.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين، أمس السبت، في مدينتي تل أبيب وقيسارية للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية، في حين قال ذوو الأسرى الإسرائيليين في غزة إنه لا يمكن إبرام الصفقة دون إسقاط حكومة نتنياهو.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن المظاهرات الاحتجاجية في تل أبيب، السبت، هي الأضخم في إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.