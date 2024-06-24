جمهور الجزيرة مباشر: منظمة “أنقذوا الأطفال” تصرخ ولا حياة لمن تنادي (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر خطنا الساخن مع ما قالته منظمة “أنقذوا الأطفال” البريطانية عن وجود أكثر من 20 ألف طفل في غزة بين شهيد ومفقود ومعتقل.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن إن “إسرائيل دولة قاتلة للأطفال وهذا معروف عالميا، إذ أدركت أغلب الشعوب اليوم حجم الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في حق أهالي القطاع”.

“إسرائيل دولة قاتلة للأطفال”

وناشد آخرون المنظمات الحقوقية والإنسانية التدخل وإغاثة الفلسطينيين وحمايتهم من المجازر التي ترتكبها إسرائيل يوميا بحق الأطفال والشيوخ والنساء، في حين رأى متابعون أن كل هذه المنظمات لا تستطيع القيام بأي خطوة تسهم في إغاثة المنكوبين في فلسطين باعتبار أن هؤلاء الأطفال خارج تصنيفاتهم.

وتساءل متفاعلون عن أهمية القوانين الدولية والفائدة منها ودورها اليوم في “حماية الإنسان والإنسانية من الظلم والاضطهاد”.

قطع العلاقات

وكحل لردع دولة الاحتلال والضغط عليها، طالب أحد المتابعين “الدول الغربية التي تتغنى بحقوق الإنسان” بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وعدم تصدير الأسلحة إليها.

وأفادت منظمة “أنقذوا الأطفال” البريطانية بأن نحو 21 ألف طفل في غزة فُقدوا نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع، حسب تقديراتها الأخيرة.

وتشير التقديرات إلى أن العديد من الأطفال المفقودين عالقون تحت الأنقاض أو محتجزون أو مدفونون في قبور غير معروفة أو ضائعون من عائلاتهم.