هكذا تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع القَسَم باسم فلسطين في برلمان الأرجنتين (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع أداء نائبتين جديدتين في البرلمان الأرجنتيني القَسَم، بإضافة عبارات عن كفاح الشعب الفلسطيني.

وقال متابعون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن، إن هاتين النائبتين اتسمتا بإنسانية ربما أكثر من بعض الأشخاص في الوطن العربي وخارجه الذين لم يحرّكوا ساكنًا لنصرة إخوانهم في غزة.

“بالأموال والأنفس”

وطالب آخرون المسلمين بالتحرك والوقوف مع أهالي غزة بالأموال والأنفس وبكل ما أوتوا من قوة وحسب قدرتهم، إضافة إلى التنديد بما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع من جرائم وإبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال آخرون إن القضية الفلسطينية تحولت من كونها إقليمية دينية إلى قضية حق عالمية يتبناها كل شخص له ضمير إنساني.

وقبل دقائق من بدء الجلسة الخاصة لمناقشة القانون الأساسي والحزمة المالية في البرلمان الأرجنتيني، أدت نائبتان جديدتان من جبهة اليسار اليمين الدستورية باسم فلسطين.

وفي خطابيهما، دافعت النائبتان فانينا بياسي ومونيكا شلوتهاور عن كفاح الشعب الفلسطيني.