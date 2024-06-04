صوت الناس|قطاع غزة

غزل أشرف.. طفلة فلسطينية فقدت أسرتها وأصيبت في رأسها جراء غارة إسرائيلية (فيديو)

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4/6/2024

تعرضت الطفلة الفلسطينية غزل أشرف لإصابة خطرة في رأسها جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلتها، مما أدى إلى فقدانها القدرة على الكلام والحركة.

تعيش غزل مع عمّتها سهير بمركز إيواء خليفة بن زايد في بيت لاهيا، وتتولى عمتها رعايتها اليومية نظرًا لاحتياجها إلى رعاية مستمرة بسبب فقدها لقدراتها الحركية والعقلية في الفهم والإدراك.

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وقالت عمة الطفلة للجزيرة مباشر إن غزل هي الناجية الوحيدة من عائلتها بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلهم في بيت لاهيا، مما أدى إلى استشهاد 18 فردا من العائلة.

ووصفت العمة وضع الطفلة بعد الإصابة بأنه “خطير جدًّا”، إذ أصيبت بنزيف في الدماغ وقصور في الجمجمة، إضافة إلى إصابتها بكسر في الفخذ وانحراف في الفك. وأشارت إلى أنها راجعت الأطباء لكنهم أخبروها بأن علاج الطفلة غير متوفر حاليًّا في غزة.

وأكدت أن غزل تعاني نقصًا في عظمة الرأس، وحذرهم الطبيب من أن أي ضربة تتعرض لها الطفلة في رأسها قد تؤدي إلى وفاتها.

المصدر : الجزيرة مباشر