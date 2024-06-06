جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على اعتراف سلوفينيا بفلسطين (فيديو)

ثمّن مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين، وارتفاع عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 148 دولة من بين أصل 193 دولة أعضاء بالأمم المتحدة.

وأشار مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفكك الموقف الأوروبي الداعم لإسرائيل، ومعاقبتها على الجرائم التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على حد تعبيرهم.

وأضاف مشاركون أنه بالرغم من هذه الاعترافات بالدولة الفلسطينية أتت متأخرة إلا أنه ينطبق عليها القول “أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي”، مشيرين إلى أن هذا انتصار للقضية الفلسطينية.

وأشار مشاركون إلى أن اعتراف سلوفينيا بفلسطين سيشجع دولًا أخرى على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الذي يعد مكسبًا كبيرًا للقضية الفلسطينية على طريق تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة.