جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على مجزرة الاحتلال بحق النازحين في النصيرات (فيديو)

ندد جمهور قناة الجزيرة مباشر بارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجزرة جديدة، اليوم الخميس، بعد استهدافه لمدرسة تؤوي النازحين في منطقة النصيرات، التي راح ضحيتها ما يزيد عن 40 شهيدًا.

وقال مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر إن جيش الاحتلال يستمر في ارتكاب المجازر في قطاع غزة للضغط على حركة “حماس” في المفاوضات.

وأشار المتابعون إلى أن الاحتلال يتعدى على القوانين الدولية جميعها ومواثيق الأمم المتحدة على مرأى العالم، وبموافقة وبدعم أمريكي تحت ذريعة الدفاع عن النفس.

وأضاف مشاركون أن الاحتلال يحدد أماكن آمنة للنازحين الفلسطينيين، ومن ثم يقوم بقصفها، وهذا ما يدل على تعمد جيش الاحتلال استهداف المدنيين وارتكاب الإبادة الجماعية بحق أهل قطاع غزة.

وأكد جمهور القناة أن استهداف الجيش الإسرائيلي لمدارس النازحين التي تتبع “للأونروا”، إضافة لاستهداف المستشفيات والمخيمات هو أمر مشين ووصمة عار على المجتمع الدولي والعربي، على حد تعبيرهم.