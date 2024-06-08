جمهور الجزيرة مباشر: قرار إدراج إسرائيل في قائمة العار تأخر كثيرا (فيديو)

رحب مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر بقرار الأمم المتحدة إدراج إسرائيل في قائمة العار السوداء بسبب جرائمها بحق الأطفال في قطاع غزة، لافتين إلى أن القرار قد تأخر كثيرا.

وأعرب مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة عن تفاؤلهم بشأن هذا القرار، مشيرين إلى أنه سيدفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات جديدة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما فيما يخص حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وفي المقابل قلل آخرون من أهمية القرار مشيرين إلى أن إسرائيل لا تعير اهتماما لقرارات الأمم المتحدة، بل تضرب بها عرض الحائط في ظل الدعم الأمريكي اللامحدود لدولة الاحتلال.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ ملحق الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة، هيدي زيلبرمان، قراره إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تلحق الأذى بالأطفال.