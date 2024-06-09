جمهور الجزيرة مباشرة يعلق على تصريحات مقررة أممية بشأن مجزرة النصيرات (فيديو)

تفاعل جمهور قناة الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع ما قالته المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز بشأن استغلال إسرائيل لأسراها المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة من أجل قتل الفلسطينيين وتجويعهم.

وأيد متابعون للقناة في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن ما قالته المقررة الأممية، مؤكدين أن إسرائيل تتعمد انتهاج سياسة القتل والتجويع والتشريد من أجل القضاء على الشعب الفلسطيني، بحسب تعبيرهم.

وأكد آخرون أن المنظمات الأممية اليوم أصبحت تعلم جيدا مدى فظاعة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأجمع المتابعون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتبر “مجرم حرب” وخارق لكل القوانين والمعاهدات الدولية كما أنه مستمر في سياسته “الإجرامية” في حق أهالي قطاع غزة.

وقالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز إن إسرائيل استخدمت أسراها لإضفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين في غزة وتجويعهم، وفي الوقت نفسه تكثف العنف ضد الفلسطينيين في باقي الأراضي المحتلة.

وأضافت في تغريدة على حسابها على منصة أكس مساء السبت أنها تشعر بالارتياح لاستعادة إسرائيل 4 من أسراها، لكن ذلك لا ينبغي أن يأتي على حساب قتل ما لا يقل عن 200 فلسطيني، من بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 400 آخرين.