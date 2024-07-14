جمهور الجزيرة مباشر يعلق على مجزرة الاحتلال بحق نازحين فلسطينيين بمنطقة المواصي (فيديو)

ندد جمهور قناة الجزيرة مباشر بالمجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق نازحين فلسطينيين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط مطالبات بمحاسبة دولية لتل أبيب على جرائمها.

وفي مقاطع فيديو أرسلوها عبر الخط الساخن الخاص بالقناة على منصة تلغرام، عبّر المشاركون عن غضبهم إزاء استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على يد آلة الحرب الإسرائيلية، وآخرها استهداف مخيمات النازحين بمواصي خان يونس.

ودعا المشاركون إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، وتوفير الحماية للمدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

كما طالبوا بموقف عربي موحد من أجل إنهاء المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق السبت، أدى قصف لطيران الاحتلال طال خيام النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس إلى استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300 بينهم العشرات من الأطفال والنساء، وفق إحصائية غير نهائية لوزارة الصحة في غزة.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المنطقة التي قصفها كان فيها هدفان بارزان من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من دون تسميتهما.

لكن حماس نفت صحة الادعاءات الإسرائيلية، وقالت في بيان “هذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها الاحتلال استهداف قيادات فلسطينية، ويتبين كذبها لاحقا، وإن هذه الادعاءات الكاذبة إنما هي للتغطية على حجم المجزرة المروعة”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت نحو 128 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.