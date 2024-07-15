جمهور الجزيرة مباشر: كوابيس الجنود وانهيار الاقتصاد يكشفان صدمة إسرائيل في غزة (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن مع ما قاله رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان عن معاناة جنود الاحتلال من الكوابيس، وعن انهيار الاقتصاد.

وقال مشاركون، في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن، إن هؤلاء الجنود استهانوا بالحرب على غزة، واعتقدوا أنها سهلة وتشبه الألعاب الرقمية، وأنهم سيفعلون ما يشاؤون من قتل وتشريد ثم يعودون إلى بيوتهم سالمين غانمين، لكن الحقيقة صدمتهم، وتأكدوا من استحالة مواجهة المقاومة الفلسطينية.

وقال آخرون إن الحرب على غزة انعكست دمارا على من أشعلها، وأتت عليهم بالدمار على جميع الأصعدة عسكريا وسياسيا واقتصاديا، وأكبر دليل على ذلك هو ما قاله رئيس حزب إسرائيل بيتنا.

وأجمع جمهور الجزيرة مباشر على أن الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقع الصمود الأسطوري لأهالي القطاع أمام هذه الإبادة الجماعية المكتملة الأركان.

وأعرب زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، في مقال بموقع “والا” الإسرائيلي عن قلقه الشديد إزاء الوضع الراهن في إسرائيل، إذ أشار إلى معاناة الجنود من الكوابيس وانهيار الاقتصاد الإسرائيلي، وتآكل الدبلوماسية في ظل تدهور الوضع الأمني في الشمال واستمرار إيران في تسليح نفسها.

وقال ليبرمان: جنودنا يعانون من الكوابيس والاقتصاد الإسرائيلي ينهار والدبلوماسية تتآكل والشمال يحترق وإيران تواصل تسليح نفسها، والحكومة غير الشرعية مستمرة كأن شيئا لم يحدث.

وأضاف: لا يكاد يوجد شخص في المجتمع الإسرائيلي لم يفقد أحد معارفه أو صديقه أو قريبه في الحرب الأكثر عدالة وصعوبة علينا.