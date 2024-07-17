صانعو محتوى عرب يتحدثون عن المجازر الأخيرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في غزة (فيديو)

تفاعل صانعو محتوى عرب عبر شاشة الجزيرة مباشر مع سلسلة المجازر الأخيرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة.

وقالت صانعة المحتوى الفلسطينية لينا أحمد إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب العديد من المجازر في حقهم، كما أنهم يعيشون حالة إبادة جماعية حقيقية.

وأوضحت الناشطة الاجتماعية بيسان حسام الريس أنها تعاني النزوح والاستهداف المتكرر بسبب عدم وجود أماكن آمنة في غزة عكس ما يروج له الاحتلال.

وقالت صانعة المحتوى الأردنية رنيم الزبيدي إنها لم تعد تتحمل مشاهدة مثل هذه المجازر.

وقال صانع المحتوى العراقي عمر بن الحسين “هذه هي ضريبة العيش في الأرض المقدسة، وإن بين الصبر والنصر خطوة واحدة”.

واستشهدت المؤثرة المغربية أميمة أكدي بالآية 104 من سورة النساء ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، وأكدت أن “سنّة الله ماضية في نصرة الحق”.

صانعة المحتوى الجزائرية سارة سمبلي قالت “إن الله اختار أهل غزة لهذه المهمة لثباتهم وصمودهم وعزتهم الذي يحيي في العالم أمل تحرير الأوطان”.

صانع المحتوى التونسي محمد بهاء الدين حواص أكد أن “الشعب الفلسطيني هم أصحاب الأرض”، داعيًا كل من يشاهده إلى مقاطعة المنتجات الداعمة لدولة الاحتلال.

صانعة المحتوى الفلسطينية ندى الحاج أكدت أن ما يتعرض له أهالي القطاع يُصنف أكبر إبادة جماعية في التاريخ موثقة عبر الشاشات.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال بدعم أمريكي حربًا على قطاع غزة، أسفرت عن نحو 128 ألف شهيد وجريح، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان القطاع البالغ تعدادهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، ولا سيما بمحافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، بسبب الشح الشديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 18 عامًا.