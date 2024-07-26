أطفال من غزة يوجهون رسالة شكر لفنانين أجانب تضامنوا معهم (فيديو)

وجّه أطفال من قطاع غزة رسالة شكر إلى المشاهير والفنانين الذين أعلنوا دعمهم للقضية الفلسطينية، ورفضهم للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وظهر مجموعة من الأطفال داخل أحد مراكز الإيواء في غزة، ورددوا باللغة الإنجليزية “شكرًا لكم على دعم غزة”.

وضمت صور الفنانين التي رفعها الأطفال المغني البريطاني روجر ووترز والممثلة الأمريكية أنجلينا جولي ومغني الراب الأمريكي ماكليمور وعارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد والممثل التركي بوراك أوزغفيت.