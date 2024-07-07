جمهور الجزيرة مباشر يعلق على مظاهرات الغضب ضد نتنياهو في إسرائيل (فيديو)
“صفقة الآن”
مدة الفيديو 04 minutes 44 seconds
7/7/2024
قال متابعون من جمهور الجزيرة مباشر إن المظاهرات في إسرائيل ورقة ضغط إضافية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقبول صفقة لتبادل الأسرى.
وأضافوا في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر أن استخدام العنف ضد المتظاهرين لن يأتي بنتيجة.
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وأشاروا إلى أن نتنياهو عاجز ولم يتمكن من القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو استعادة الأسرى من يد المقاومة، ما يعني فشله في تحقيق أهدافه التي أعلنها منذ بداية الحرب على غزة.
وأكد متابعون أن العالم أجمع يريد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن نتنياهو يريد أن يفلت من المساءلة ويحافظ على منصبه كرئيس للوزراء.
وأكدوا أن الحرب على قطاع غزة لن تقف بشكل دائم إلا بسقوط حكومة نتنياهو، إذ أن وجود نتنياهو ووزرائه في السلطة يعني استمرار الحرب، على حد قولهم.
المصدر : الجزيرة مباشر