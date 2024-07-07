جمهور الجزيرة مباشر يعلق على مظاهرات الغضب ضد نتنياهو في إسرائيل (فيديو)

قال متابعون من جمهور الجزيرة مباشر إن المظاهرات في إسرائيل ورقة ضغط إضافية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لقبول صفقة لتبادل الأسرى.

وأضافوا في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر أن استخدام العنف ضد المتظاهرين لن يأتي بنتيجة.

وأشاروا إلى أن نتنياهو عاجز ولم يتمكن من القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو استعادة الأسرى من يد المقاومة، ما يعني فشله في تحقيق أهدافه التي أعلنها منذ بداية الحرب على غزة.

وأكد متابعون أن العالم أجمع يريد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن نتنياهو يريد أن يفلت من المساءلة ويحافظ على منصبه كرئيس للوزراء.

وأكدوا أن الحرب على قطاع غزة لن تقف بشكل دائم إلا بسقوط حكومة نتنياهو، إذ إن وجود نتنياهو ووزرائه في السلطة يعني استمرار الحرب، على حد قولهم.