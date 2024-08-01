جمهور الجزيرة مباشر ينعى إسماعيل هنية (فيديو)

نعى مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” الذي اغتيل، فجر الأربعاء، في العاصمة الإيرانية طهران، وتقدموا بالعزاء لعائلته وللشعوب العربية والإسلامية كافة.

وأشاد جمهور الجزيرة مباشر بمسيرة الشهيد إسماعيل هنية الذي “وهب نفسه وعائلته في سبيل تحرير فلسطين”.

وأشاروا إلى أن هنية ليس القائد الأول ولا الأخير الذي يتم اغتياله منذ تأسيس الحركة، وبالرغم من ذلك فالمقاومة مستمرة، لأنها “فكرة والفكرة لا تموت”، وفق قولهم.

وأضاف مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن إلى أن اغتيال هنية “لن يؤثر على موقف المقاومة في أرض المعركة بل سيزيد من عزمهم للاستمرار في نهجهم حتى النصر”.