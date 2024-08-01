مشاركون على الجزيرة مباشر يعلقون على اغتيال مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي (فيديو)

أدان مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر، اغتيال مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي بقصف إسرائيلي استهدف سيارتهما في مدينة غزة شمالي القطاع.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن إن استهداف صحفيي قناة الجزيرة “جريمة نكراء”، وأكدوا أن الصحافة ليست جريمة.

وأشاروا إلى أن الصحفيين في غزة يعانون من كل أنواع المضايقات والاعتداء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وبالرغم من ذلك ما زالوا مستمرين في نقل الحقيقة.

وأضاف متابعون أن قوات الاحتلال تحاول إسكات “صوت الحق” وإخفاء جرائمهم في غزة من خلال استهداف الصحفيين في الميدان، إذ اغتالت أكثر من 160 صحفي منذ بداية العدوان على غزة.

ودعوا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لحماية الصحفيين الفلسطينيين وإيقاف جرائم الاحتلال.