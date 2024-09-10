جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على مجزرة الاحتلال بحق النازحين في مواصي خان يونس (فيديو)

ندد جمهور قناة الجزيرة مباشر بالمجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق نازحين فلسطينيين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط مطالبات بمحاسبة دولية لتل أبيب على جرائمها.

وفي مقاطع فيديو أرسلوها عبر الخط الساخن الخاص بالقناة على منصة تلغرام عبّر المشاركون عن غضبهم إزاء استمرار مجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وآخرها مجزرة مواصي خان يونس.

ودعا المشاركون كل دول العالم إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة وتوفير الحماية للمدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

كما طالبوا بموقف عربي موحد يدعم المقاومة ويضغط على محكمة العدل الدولية لردع إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في غزة، حيث شن غارة جوية عنيفة استهدفت منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب غربي القطاع المحاصَر.

وأسفرت المجزرة التي وقعت بالقرب من المستشفى البريطاني بمدخل منطقة المواصي، عن استشهاد وإصابة العشرات، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بينما لا يزال عدد كبير من المواطنين في عداد المفقودين.