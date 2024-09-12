جمهور الجزيرة مباشر يعلق على إعلان كندا منع إرسال أسلحة إلى غزة (فيديو)

تفاعل جمهور قناة الجزيرة مباشر مع تصريحات وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي بشأن منع إرسال أسلحة إلى قطاع غزة.

وأشاد مشاركون بالقرار عبر مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخاص بالقناة وأعربوا عن أملهم في أن تتخذ دول أخرى الخطوة نفسها لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مشاركون إن إرسال الولايات المتحدة للأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي يسهم في استمرار المجازر ضد المدنيين.

وناشد عدد من المشاركين المجتمع الدولي اتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة من المجاعة والأمراض المنتشرة والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في أهالي القطاع.