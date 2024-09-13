صانعو محتوى عرب يتحدثون عن غياب التعليم في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع (فيديو)

علّق ناشطون عرب، عبر شاشة الجزيرة مباشر، على غياب التعليم في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع، وأكدوا أن الأطفال هناك حرموا من حقهم الأساس في الحياة وهو التعليم.

وقال الناشط الكويتي محمد الكندري، إن أطفال غزة حرموا من التعليم للعام الثاني على التوالي بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع في الوقت الذي يستعد فيه أطفال العالم للعودة إلى المدارس.

وأشار صانع المحتوى السوداني عزّام العوض، إلى تشابه وضع أطفال غزة بأطفال السودان، بينما تحدثت المؤثرة العمانية سارة البلوشي عن السياسة العدائية التي ينتهجها الاحتلال ضد أطفال فلسطين.

الطبيب والمؤثر الفلسطيني أحمد قوتة، قال إن الأطفال في القطاع أصبحوا يحملون حقيبة النزوح بدلًا من حقيبة المدرسة، بينما أكدت صانعة المحتوى الأردنية مروة الزغول، التحديات الكبيرة التي يواجهها التعليم في فلسطين، وأبرزها آلة الدمار الصهيونية والتهجير القسري للأطفال والكوادر التعليمية.

وفي قطاع غزة حرم عدوان الاحتلال أكثر من 630 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يضاف إليهم أكثر من 58 ألفًا يُفترض أن يلتحقوا بالتعليم في العام الدراسي الجديد، فضلًا عن 39 ألفًا ممن لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة.