جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على تجنيد إسرائيل للاجئين أفارقة مقابل الإقامة الدائمة (فيديو)

قال متابعون من جمهور الجزيرة مباشر، إن تجنيد إسرائيل للشباب الأفارقة للمشاركة في حرب غزة مقابل وعودهم بالإقامة الدائمة، يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، ويعدّ محاولة لاستغلال معاناتهم لتحقيق أهدافهم.

وأضافوا في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر، أن تجنيد جنود من خارج إسرائيل يعدّ دليلًا واضحًا على انكسار الجيش وخوف جنوده من الذهاب إلى قطاع غزة.

وقال مشاركون إن قتال المقاومة ونصب المفخخات، أدى إلى تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة في الأرواح، ما تسبب في عصيانهم الأوامر بالذهاب إلى غزة خوفًا من أن يلقوا حتفهم فيها.

وأشاروا إلى أنه رغم امتلاك الاحتلال لأحدث الأسلحة والطائرات والدعم العسكري من الدول الغربية، إلا أنه عاجز عن هزيمة (حماس).

وأكدوا أن رجال المقاومة يدافعون عن أرضهم، مما يدفعهم للقتال بعزيمة وإيمان، على عكس الجنود الإسرائيليين الذين جاؤوا من دول مختلفة للعيش في إسرائيل وليس للموت، موضحين أن هؤلاء الجنود لا يعرفون لماذا يقاتلون في غزة؟