جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على قرار الأمم المتحدة “التاريخي” بشأن فلسطين (فيديو)

ثمّن مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانون بالأراضي الفلسطينية في غضون عام.

وأشار مشاركون في مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن للجزيرة مباشر، إلى أن هذا القرار “يضع إسرائيل في مأزق كبير علاوة على أنه يدينها ويؤكد المجازر التي ترتكبها بحق الفلسطينيين”، على حد وصفهم.

وأضاف مشاركون أنه بالرغم من تأخر هذا القرار إلا أنه ينطبق عليها القول “أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا”، مشيرين إلى أن هذا انتصار للقضية الفلسطينية.

وتساءل آخرون عن إمكانية تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، وعن إمكانية إلزام إسرائيل بالامتثال له، باعتبار أن الأمم المتحدة لا تملك قوة عسكرية ولا جيشًا يستطيع إجبار الاحتلال على وقف “مجازره” في فلسطين بشكل عام، وفي غزة بشكل خاص.

وأكد مشاركون على أن إسرائيل إلى اليوم ورغم هذا القرار لها صلاحية كاملة من أمريكا تسمح لها بمواصلة القصف والتدمير وارتكاب الإبادة الجماعية في القطاع.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، وبأغلبية 124 صوتًا مقابل معارضة 14، على أول قرار تقدمه فلسطين يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرًا.

ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي كانت قد أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري، وإجلاء المستوطنين جميعهم من الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.