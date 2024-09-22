“لفشله”.. جمهور الجزيرة مباشر يدين قصف الاحتلال مدرسة في حي الزيتون بغزة (فيديو)

أدان مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأكد مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر (تلغرام) الخط الساخن للجزيرة مباشر أن هذا هو نهج جيش الاحتلال في التعامل مع سكان قطاع غزة بعد فشله في تحقيق أي إنجازات أو أهداف من حربه على القطاع.

وأشار مشاركون إلى أن استهداف النازحين ليس بالأمر الجديد على قوات الاحتلال، إذ إنه يستهدف المدنيين العزل، خاصة النساء والأطفال، بشكل يومي ظنًّا منه أنه يحقق أي إنجاز على أرض الواقع، ولذر الرماد في عيون مواطنيه وأهالي الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة، الذين يطالبون بإبرام صفقة لعودة أبنائهم.

وندد مشاركون بعدم تحرك المجتمع الدولي لإيقاف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين والمدنيين في قطاع غزة، التي يرتكبها وسط صمت رهيب ودون اتخاذ أي إجراءات ردًّا على جرائمه اليومية.