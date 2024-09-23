جمهور الجزيرة مباشر يدين اقتحام الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله (فيديو)

أدان متابعون للجزيرة مباشر، اقتحام مكتب الجزيرة في رام الله وإغلاقه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووصفوا هذه الخطوة بأنها “اعتداء سافر” على حرية الصحافة ومحاولة لعرقلة نقل الحقيقة.

وأعرب مشاركون، عبر مقاطع “فيديو” أرسلوها عبر “تلغرام” الخاص بالقناة، عن غضبهم الشديد تجاه هذه الاعتداءات المستمرة على مكاتب قناة الجزيرة في فلسطين التي تنقل الحقيقة من قلب الحدث.

وقال مشاركون إن الاحتلال يريد تكميم الأفواه للتغطية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وأكدوا أن قناة الجزيرة هي أكثر من يصف الحدث بدقة ويبرز ما يفعله جيش الاحتلال في الأراضي المحتلة، مشيرين إلى أن تغطيتها المستمرة تسهم في فضح الانتهاكات الإسرائيلية التي يحاول الاحتلال إخفاءها عن أنظار العالم، وشددوا على أهمية الدور الذي تلعبه الجزيرة في نقل معاناة الشعب الفلسطيني وإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي.

وكانت قوة مسلحة من جيش الاحتلال قد داهمت في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الأحد، مكتب قناة الجزيرة في رام الله، وأمرت بإغلاقه فورًا.

وجاء هذا الاعتداء بعد قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في مايو/أيار 2024 بمنع الجزيرة من العمل داخل الأراضي المحتلة.