صوت الناس|لبنان

صانعو محتوى للجزيرة مباشر: المقاومة فكرة والفكرة لا تموت باغتيال القادة (فيديو)

الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
مدة الفيديو 09 minutes 59 seconds
30/9/2024-|آخر تحديث: 30/9/202401:29 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أدان مؤثرون وناشطون وصانعو محتوى عرب على مواقع التواصل الاجتماعي اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، الجمعة الماضية.

وعبر عدد من صانعي المحتوى عن صدمتهم بعد اغتيال نصر الله، ودعوا إلى توعية الأطفال بفكرة المقاومة وزرعها فيهم، مؤكدين أن المقاومة لن تضعف، رغم تأثير غياب شخصية مثل نصر الله، بل ستزداد قوتها بمرور الأيام.

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وقال صانعو محتوى إن اغتيال نصر الله يمثل خسارة للشرق الأوسط والعرب ككل، قائلين إنه جاء كتلميع لوهم يعيش فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضحوا أن نتنياهو يتصور أنه بذلك سيضعف المقاومة ويعيد سكان الشمال إلى منازلهم.

وأكد صانعو محتوى أن اغتيال نصر الله جاء بحثا عن انتصار وهمي يحافظ على صورة إسرائيل التي اهتزت منذ عملية “طوفان الأقصى” ويرمم معنويات الإسرائيليين المحبطين منذ ذلك الوقت.

المصدر : الجزيرة مباشر

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