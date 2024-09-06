جمهور الجزيرة مباشر: هذا ما تكشف عنه تصريحات نتنياهو الأخيرة (فيديو)
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6/9/2024
تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول السيطرة على محور فيلادلفيا والتي قال فيها إنه لا يرغب في حكم غزة، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن الطريقة الوحيدة للسيطرة على المحور تكون عبر احتلال القطاع.
وفي مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، أكد المشاركون أن تصريحات نتنياهو “المتناقضة” تشير إلى نية حكومته في احتلال الأراضي الفلسطينية بشكل كامل وإما تهجير سكانها أو إبادتهم.
وأضافوا أن نتنياهو “يكذب” على شعبه والعالم بنوايا خفية تجاه إدارة قطاع غزة.
وأشار المتفاعلون إلى أهمية عدم تصديق كل ما يقوله نتنياهو، وضرورة مواصلة دعم فلسطين وشعبها، مؤكدين أن تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي مبنية على “الكذب والتضارب”.
المصدر : الجزيرة مباشر