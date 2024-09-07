جمهور الجزيرة مباشر يعلق على قتل الاحتلال لعائشة نور (فيديو)

أدان مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتضامنة الأمريكية من أصول تركية عائشة نور برصاصة مباشرة في الرأس خلال مشاركتها في مسيرة سلمية بقرية بيتا جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وطالب مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للقناة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والمتضامنين معه.

وقال مشاركون إن قتل جيش الاحتلال للمتضامنة الأمريكية تعد جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمه.

ورأى مشاركون أن رد الفعل الأمريكي على اغتيال المتضامنة عائشة نور جاء ضعيفا وغير حازما، لافتين إلى أن هذه الجريمة لو ارتكبت من أي دولة غير دولة الاحتلال الإسرائيلي لكان رد الفعل الأمريكي أشد قوة وأكثر حزما مما هو عليه الآن.