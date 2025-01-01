من “الحزن” إلى “عام النصر”.. آمال وتوقعات جمهور الجزيرة مباشر في 2025 (فيديو)

وصف مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر العام الماضي 2024 بأنه عام “الحزن” حيث استشهد فيه رموز المقاومة العربية مثل قادة حماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إضافة إلى آلاف الشهداء في غزة ولبنان.

وعبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر أعرب المشاركون عن أملهم أن يكون العام الجديد 2025 عام أمن وسلام في جميع أنحاء العالم.

وقال المشاركون يأتي عام 2025 والشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني من ويلات الحرب والدمار وتتفاقم معاناته مع فصل الشتاء ونقص الطعام والدواء.

وأضاف المشاركون نتمنى أن يكون العام الجديد هو عام “النصر” للفلسطينيين وعام انتهاء الاقتتال في السودان.

وأكد المشاركون عن تطلعهم لتحقيق الحكم الرشيد والعادل في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، معربين عن أملهم أن يسود السلام والعدل في الدول العربية والعالم.