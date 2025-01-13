كمين بيت حانون.. هكذا تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع مقتل 4 جنود إسرائيليين (شاهد)
“المقاومة تثبت جدارتها”
أشاد مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر بالكمين الذي أعدته المقاومة الفلسطينية في بيت حانون شمالي غزة وأسفر عن مقتل 4 عسكريين إسرائيليين وإصابة 6 آخرين اثنان منهم جروحهما خطرة.
“المقاومة تثبت جدارتها”
وقال المشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر إن المقاومة الفلسطينية تثبت جدارتها وبسالتها كل يوم في غزة رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل، مشيرين إلى أن إسرائيل فشلت حتى الآن في تحقيق أهداف الحرب.
بعد مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال في بيت حانون.. يديعوت أحرونوت تنشر تفاصيل الحدث “الصعب” #الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/DOjjYYknpt
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 12, 2025
ارتباك إسرائيلي
وأكد المشاركون أن جنود الجيش الإسرائيلي يعيشون حالة من الخوف والارتباك جراء عمليات المقاومة التي تستهدفهم، وأضاف المشاركون أن بعض الجنود الإسرائيليين يطلقون النار خطأ على زملائهم خشية أن يكونوا من أفراد المقاومة، مشددين على أن غزة ستكون مقبرة للغزاة.
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وأضاف المشاركون أن عمليات قتل الجنود الإسرائيليين تخفف الضغط على الشعب الفلسطيني لأن الجيش يكون مشغولا بنقل القتلى والجرحى من مناطق الاشتباك.
10 قتلى ومصابين
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مساء السبت، مقتل 4 عسكريين، أحدهم ضابط احتياط يخدم في كتيبة 79 التابعة للواء المدرع “همحتس”، وينتمي الآخرون إلى لواء النخبة “ناحال”، وإصابة 6 آخرين، اثنان منهم جروحهما خطرة، جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون بأقصى شمال قطاع غزة.
ونشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن “الأحداث في بيت حانون مؤلمة، وثمن الدم الذي ندفعه في شمال قطاع غزة لا يطاق، ويجب أن تكون حياة الجنود الإسرائيليين أغلى من اقتصاد التسلح”.