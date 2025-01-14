توقعات جمهور الجزيرة مباشر بشأن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل (فيديو)

أعرب مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر عن أملهم في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وقال المشاركون عبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن لقناة الجزيرة مباشر “نتمنى عودة الحياة إلى طبيعتها في غزة ووقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ حوالي 465 يومًا”.

أوراق الضغط

وحول أوراق الضغط التي يمكن أن تجبر نتنياهو على القبول بالصفقة، ذكر المشاركون أن ضربات المقاومة الفلسطينية هي التي ستجبر نتنياهو على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأشاروا إلى أن جيش الاحتلال تعرض لحرب استنزاف خلال معركة طوفان الأقصى تكبد خلال خسائر فادحة، هذا في الوقت الذي تعرض فيه نتنياهو لضغوط كبيرة من عائلات الأسرى الإسرائيليين ومن قادة الجيش.

ودعا المشاركون الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة إلى الحذر من نتنياهو لأنه يسعى دائما لإفشال صفقات التبادل.

وتمنى المشاركون الشفاء العاجل للجرحى والمصابين الفلسطينيين والرحمة للشهداء.

توقعات متفائلة

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان قوله إن هناك احتمالًا للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع.

وذكرت شبكة “إن بي سي” الإخبارية نقلًا عن مصادر أن هناك تقدمًا كبيرًا في محادثات وقف إطلاق النار بغزة، وأن البيت الأبيض يضغط للتوصل إلى اتفاق نهاية الأسبوع.

وأفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” بصدور تعليمات لكافة الوزارات الحكومية بالاستعداد لاستقبال الأسرى، مشيرة إلى تلقّي 3 مستشفيات على الأقل تعليمات بذلك.