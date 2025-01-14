كاليفورنيا.. أمريكيون يتحدثون للجزيرة مباشر عن حرائق لوس أنجلوس ومقارنتها بحرب غزة (شاهد)

قالت ريما جلاك، وهي صانعة محتوى أمريكية فلسطينية، للجزيرة مباشر، إنه غالبا ما يتم انتقادهم لأنهم يقارنون الحرائق والدمار في لوس أنجلوس بما يحدث في قطاع غزة.

وأضافت أنها تفعل ذلك لأن الإدارة الأمريكية هي التي “تموّل حرب الإبادة” ضد الفلسطينيين، على حد قولها.

وانتقدت جلاك تقديم المساعدات إلى إسرائيل في الوقت الذي تعجز فيه الولايات المتحدة عن توفير المياه لإطفاء الحرائق، وطالبت بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وانتقدت شيرين، صانعة المحتوى الأمريكية، انقطاع الكهرباء المستمر في كاليفورنيا، وقالت للجزيرة مباشر إن محطات الإطفاء ومراكز الإسعاف والشرطة تعمل على ضوء الشموع؛ مما يصعب عملهم.

أوجه الشبه بين لوس أنجلوس وغزة

وأكدت صانعة المحتوى الأمريكية رولا سيلباك، للجزيرة مباشر، وجود تشابه كبير بين حرب الإبادة التي تحدث في غزة وبين الحرائق المشتعلة في لوس أنجلوس.

وقالت “الحكومة لم تنقذنا ما نراه أن الناس هم من يساعد بعضهم بعضا، نشعر باليأس حينما نرى الدولة عاجزة عن تقديم المساعدة”.

ويواصل رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا مكافحة موجة الحرائق الهائلة التي أودت بحياة 24 شخصًا على الأقل في لوس أنجلوس، في حين حذّر مسؤولون من رياح مقبلة قد تؤدي إلى تأجيج النيران، وقالت مصادر إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يعتزم زيارة المدينة المنكوبة لتقييم الأضرار.

وتجتاح الحرائق ثانية مدن الولايات المتحدة الكبرى، لليوم السابع على التوالي، وقد حوّلت تجمعات سكنية بأكملها إلى ركام محترق؛ مما أدى إلى تشريد آلاف السكان.