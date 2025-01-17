شاهد: كيف تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟

أعرب مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر عن فرحتهم من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وعبر مقاطع مصورة أرسلوها إلى الخط الساخن للجزيرة مباشر قدّم المشاركون التحية إلى أهالي قطاع غزة على ثباتهم وصمودهم طوال فترة الحرب، ووجّه المشاركون الشكر إلى قطر ومصر على جهودهما في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

“خطط المقاومة أذهلت العالم”

وأكد المشاركون أن صمود المقاومة والشعب الفلسطيني أوقف مخططات إسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية وأفشل ما تسمى “خطة الجنرالات”، وتابع المشاركون أن أهالي قطاع غزة ذكّروا العالم بمعاني الصمود والصبر والرباط رغم الحصار والقتل بعدما ثبتوا أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يعرف سوى لغة القتل.

وشدد المشاركون على أن القضية الفلسطينية لن يتم تصفيتها وأنها ستظل حاضرة في قلوب الشعوب العربية والإسلامية، وأشاد المشاركون ببطولات المقاومة الفلسطينية التي سطّرت حسب قولهم أقوى الملاحم في التاريخ عبر تنفيذ خطط عسكرية أذهلت العالم أجمع.

وأعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال في مؤتمر صحفي إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، ويتضمن 3 مراحل.

وذكر أن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل، إلى جانب أمور أخرى، “تبادلا للأسرى والمحتجزين وفق آلية محددة، وتبادل رفات المتوفين”.

وأضاف أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستقوم في المرحلة الأولى “بإطلاق سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا (من الأحياء ورفات الموتى)، مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال”.